ASSE : un défaut de Pape Cissé pointé du doigt

Pape Cissé et Claude Puel étaient en conférence de presse ce mercredi, à 48h de la réception de l'AS Monaco à Geoffroy-Guichard. Le défenseur central et l'entraîneur de l'ASSE ont été interrogés sur un défaut récurrent du joueur prêté par l'Olympiakos en janvier : son jeu de tête offensif. Excellent dans ce domaine en défense, le Sénégalais ne parvient pas à être décisif en attaque.

"Il peut progresser sur les situations offensives"

"Qu'est-ce qu'il me manque pour ce premier but (rires) ?, est amusé Pape Cissé. Peut-être qu’il me manque de la chance. Les autres marquent, c’est déjà une bonne chose." Son partenaire de la défense centrale Harold Moukoudi a, lui, marqué deux fois coup sur coup, à Lorient (1-2) et à Lens (2-3), ces dernières semaines.

Mais la chose n'a pas amusé Claude Puel, toujours très sérieux quand il s'agit de faire progresser ses joueurs : "Il apporte sa taille. On voit très bien qu’il a un jeu de tête défensif qui soulage, qui permet d’avoir une présence sur coups de pied arrêtés défensif. Mais il peut progresser sur les situations offensives et peut en faire un point fort. On essaye de le faire travailler. C’est un joueur à l’écoute, on travaille avec lui en vidéo car il a encore une marge de progression sur les aspects tactiques notamment. Il a un beau profil".