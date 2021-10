ASSE : un départ de poids se confirme chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Dans une interview accordée au journal L’Equipe, le président du Coq Sportif, Marc Henri Beausire, a confirmé que le Coq Sportif ne serait plus l’équipementier de l’AS Saint-Etienne.

"On a payé nos erreurs faites en 2019, et puis on a enchaîné avec la crise Covid. Le temps de remettre en place un financement, on a eu sur 2019 des problèmes de paiement avec Saint-Etienne, le Tour de France, le Racing 92, avec tous nos partenaires. On parle de 600 000 euros sur un montant de 3,5 millions d’euros à l’année. Deux se sont plus excités, Saint-Etienne et le Racing 92."

