ASSE : un deuil frappe les Verts

L'ASSE annonce ce lundi avec beaucoup de tristesse la disparition d'un membre de son équipe de foot fauteuil, Louis Granjon, également responsable administratif de l'équipe, qu'il avait contribué à créer.

« Avec les Verts, Louis a performé, conduisant l’équipe de foot fauteuil ASSE Cœur-Vert Aésio à enchaîner deux montées en deux saisons, rappelle le site de l'ASSE. La performance des Verts a été d’autant plus remarquable qu’ASSE Cœur-Vert Aésio était à la fois l’équipe la plus jeune du championnat de D3 et la moins expérimentée à ce niveau. Louis était aussi un exemple de générosité. Il a créé son association caritative « Louis Fort et Vert » laquelle finance depuis 2016 du matériel pour des personnes en situation de handicap. »

But ! s'associe à la douleur de la famille et des proches de Louis, en leur adressant ses sincères condoléances.

💚 À l'origine de l'équipe de foot fauteuil ASSE Cœur-Vert @AesioMutuelle, 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗷𝗼𝗻 a contribué à ses nombreux succès. Une deuxième thérapie pour ce grand supporter des Verts.



Aujourd'hui, l'#ASSE pleure sa disparition. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 20, 2021