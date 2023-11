ASSE : un dirigeant de l'OM aurait pu participer au rachat du club

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ce samedi, L'Equipe consacre une page à Stéphane Tessier, directeur général de l'OM depuis mars 2022. Selon le quotidien sportif, il s'agit du vrai patron du club phocéen, Pablo Longoria étant obnubilé par l'équipe première. Le savoir-faire de ce Stéphanois pur jus est salué par tous et l'on apprend qu'il a quitté l'ASSE brouillé avec Roland Romeyer ou encore que certains, comme le président de Lorient, Loïc Féry, le voyaient se lancer dans le rachat d'un club, en pensant évidemment aux Verts...

"Il aspire à devenir propriétaire un jour"

"A Saint-Etienne, club de sa ville de naissance et de son cœur, où Tessier était entré via les féminines du Racing Club absorbées par l'ASSE, l'histoire s'est terminée durement. "Je ne peux pas dire que nous nous sommes séparés fâchés, mais on ne s'est pas quittés de la meilleure des façons", dit Romeyer, mystérieux. Il y avait trop de crocodiles dans la mare. Car Tessier a beau dire, depuis son arrivée à l'OM, qu'il vit au mois le mois, l'ambition finit par affleurer. "Il pense comme un propriétaire de club, confie Loïc Féry, qui a fait appel à Tessier comme consultant financier après sa reprise de Lorient, en 2008, pour leur première expérience dans le foot. Ce n'est pas son argent, mais il est rationnel. Il aspire à devenir propriétaire un jour, et j'ai même été surpris qu'il ne se lance pas à fond dans un rachat après Saint-Etienne". Tessier a bien mis quelques billes à Niort, sans plus, mais il ne s'est jamais autant rapproché du soleil qu'à Marseille, roi discret d'une institution versatile."

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

🚨 Le Black Friday de la Billetterie officielle se termine dans une heure et demie.



🎟️ Avez-vous pris votre place à 10€ pour #ASSEEAG ? Après 23h59, ce sera trop tard ⏳



👉 https://t.co/h2zlGnqECB pic.twitter.com/v21JJs8QEz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 24, 2023

Podcast Men's Up Life