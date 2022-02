ASSE : un duel fratricide est programmé, il s'annonce très chaud !

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

16e de L1, l'ASSE, qui reste sur quatre matches sans défaite en championnat, a un rendez-vous important samedi soir à Paris. Mais lors de la prochaine trêve internationale, dans un mois, deux de ses joueurs ont déjà coché deux dates sur leur calendrier...

Wahbi Khazri et Falaye Sacko vont en effet s'affronter en barrages de la Coupe du Monde au Qatar. La Tunisie et le Mali vont se disputer l'un des billets et les dates de la double confrontation sont connues : match aller au Mali le 24 mars, match retour le 27 mars en Tunisie. Chaud devant !