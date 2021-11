ASSE : un duel fratricide pourrait se préciser à la CAN

Zapping But! Football Club ASSE - OGC Nice : Le débrief et la présentation du Derby

Le sélectionneur de la Gambie Tom Saintfiet s'et entretenu avec Mahdi Camara le week-end dernier à l'issue du match nul des Verts à Metz (1-1). Le sélectionneur gambien n'a manifestement pas renoncé à convaincre le capitaine stéphanois à disputer la prochaine CAN. Ce qui serait évidemment un coup dur pour l'ASSE, qui sera déjà privée de Wahbi Khazri, Denis Bouanga, Harold Moukoudi, Yvan Neyou et Saidou Sow pendant la compétition, en janvier et février prochains.

Khazri et Camara pourrait s'affronter au Cameroun

Dans le média Fallaboweh, Tom Saintfiet a expliqué pourquoi il courtisait Camara. « Mahdi est fantastique, gentil, c'est un joueur brillant, il serait un excellent renfort pour notre équipe, a confié le Belge. J'ai fait 700 kilomètres pour le rencontrer, nous avons eu une très bonne conversation. Je ne sais pas s'il participera au prochain rassemblement de la sélection, mais je suis très convaincu qu'à l'avenir, il jouera pour la Gambie. J'espère que cela arrivera avant la CAN, mais il n'y a aucune garantie. Laissons-lui le temps de réfléchir à la décision. » La Gambie doit affronter au premier tour le Mali, la Mauritanie et la Tunisie de Wahbi Khazri.