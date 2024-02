ASSE : un Dunkerquois appuie là où ça fait mal pour les Verts

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

La défaite de l'ASSE à Dunkerque (0-1) samedi dernier, la deuxième consécutive après Amiens (0-1), était d'autant plus dur à encaisser pour Olivier Dall'Oglio et ses troupes qu'ils avaient plutôt bien joué, en plus du fait que le corner ayant abouti au but nordiste n'existait pas. Dans le podcast sur la Ligue 2, le milieu offensif de Dunkerque Enzo Bardeli a reconnu que les Verts jouaient plutôt bien mais qu'ils manquent cruellement d'efficacité.

"Ils ont manqué d’efficacité"

"Saint-Étienne ? C’est une bonne équipe qui a beaucoup de maitrise du ballon. Après, ils ont manqué d’efficacité, notamment sur une action précise en première période face à nous." Les chiffres de la rencontre confirment cette impression : samedi dernier, l'ASSE a tiré douze fois au but mais n'a cadré qu'à deux reprises alors que les locaux ont cadré quatre de leurs sept frappes...

