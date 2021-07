ASSE : un enfant du club veut prendre sa revanche sur les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Les vrais supporters de l’ASSE se rappellent de Dylan Saint-Louis. Doté d’un certain potentiel, l’ailier de 26 ans n’a pourtant jamais vraiment eu sa chance avec Christophe Galtier et a été prêté successivement à l’Evian Thonon-Gaillard et au Stade Lavallois pour faire ses preuves en L2.

En 2017, l’ailier a finalement quitté l’ASSE pour s’engager au Paris FC avant de prendre la direction de Beerschot en Belgique puis de revenir en France du côté de Troyes en juin 2020. Sous les ordres de Laurent Batlles, Saint-Louis s’épanouit et n’a pas oublié son passage chez les Verts, où il a signé son premier contrat pro en juin 2015.

L’intéressé a désormais hâte de croiser la route de l’ASSE le 21 novembre au Stade de l'Aube. « Ça va être spécial. Ce sera un beau moment. J’ai fait onze ans à Saint-Étienne, c’est là où j’ai grandi. Je vais savourer, a-t-il affirmé dans l’Est Éclair. Avec le temps, on prend conscience du potentiel que l’on a et on se met vraiment au service du collectif. En étant plus sérieux dans son métier, on est forcément plus fort. »

Batlles est conscient du potentiel de Saint-Louis et attend encore plus de lui. « Il a fait une saison honorable (5 buts et 4 passes décisives en 38 matches de L2) même si j’attendais un peu plus, souligne le coach de l’ESTAC. Il a un très bon état d’esprit, un gros volume de jeu aussi. Avec plus de régularité, il peut prétendre à faire une belle carrière. Mais il a su gommer la nonchalance qu’il pouvait avoir quand il était jeune. »

