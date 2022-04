ASSE : un énorme danger s'éloigne pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

En période compliquée, on se raccroche à ce qu'on peut... Hier soir, la commission de discipline de la LFP a prononcé un huis clos total de Geoffroy-Guichard jusqu'à nouvel ordre suite aux débordements survenus samedi contre Monaco (1-4) à l'occasion des trente ans des Green Angels. Cela concerne la réception de Reims dans deux semaines. Et peut-être un futur barrage. Mais la bonne nouvelle, c'est que le président de la commission, Sébastien Deneux, a expliqué à L'Equipe que cette sanction ne devrait pas être accompagnée d'un retrait de points (le dossier ayant été mis en délibéré).

"Sur cette seule saison, Saint-Étienne a, dans son historique disciplinaire, un match à huis clos avec sursis sur la totalité du stade et deux matchs avec sursis de fermeture de la tribune Jean Snella. Compte tenu des antécédents, du volume extrêmement important d'engins pyrotechniques, des interruptions de match pour des fusées envoyées dans le ciel dont on ne sait pas où elle vont retomber - ce qui confère un caractère de gravité - rien ne permet de dire que la décision finale sera limitée à celle prononcée à titre conservatoire. Néanmoins, les acteurs du match n'ont pas été touchés. Les sanctions de retrait de points ont été prononcées de manière ferme très essentiellement lorsqu'il y a eu une perturbation importante et surtout quand des participants à la rencontre ont été touchés."

Le président de la commission de discipline de la LFP s'est exprimé 👇 #ASSE https://t.co/T7J36oH0cG — Envertetcontretous (@Site_Evect) April 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur