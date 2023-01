ASSE : un entraîneur de Ligue 2 se moque ouvertement des malheurs des Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

La déliquescence des Verts depuis trois ans et leur 20e place actuelle en Ligue 2, qui fait suite à une relégation en mai, ne réjouit personne dans le monde du football, même leurs ennemis lyonnais. Il n'y a qu'un Raymond Domenech pour rigoler de leur situation, mais son mauvais goût n'est plus à démontrer. Et Philippe Hinschberger. L'entraîneur d'Amiens a expliqué dans une interview à 13heuresfoot que l'ASSE récolte à l'arrivée ce qu'elle a semé via ses dirigeants...

"L’évolution de la L2 est énorme. Les clubs, les stades, les joueurs qui y évoluent, c’est extraordinaire ! Vous regardez les pelouses, certaines sont équivalentes à la Ligue 1 ! A Amiens, on a un billard. On parle de clubs moins "reluisants" comme Pau, Rodez, mais attendez, les attaquants de Pau, on parle de mecs forts. Le spectacle est vraiment au rendez-vous et il y a tellement de clubs aujourd’hui qui prétendent à monter ou le veulent, les Caen, les Le Havre, les Sochaux et puis je ne parle même pas de Saint-Etienne, Bordeaux ou Metz. D’ailleurs, l’un d’entre eux (l'ASSE) ne montera pas mais bon, c’est tant pis pour eux, ils n’avaient qu’à pas voter pour un championnat à 18 clubs !" Et pan ! Ça fait mal mais c'est pas faux...