ASSE : un épisode ahurissant sur Ruffier remonte à la surface

Le feuilleton Stéphane Ruffier à l’ASSE a pris fin en janvier 2021 et aura donc duré près d’un an. Mis au placard par Claude Puel afin de donner sa chance à Jessy Moulin, le gardien basque a quitté les Verts par la petite porte et a rebondi depuis à Bayonne.

Cet épisode a trop longtemps gangréné le vestiaire de l’ASSE, qui n’a d’ailleurs rien oublié de la mise à l’écart d’un taulier de sa trempe à l’heure de négocier une baisse de salaires avec les dirigeants stéphanois. Nolan Roux, lui, ne veut se rappeler que les bons souvenirs de Ruffier. C’est à ce titre qu’il en a rappelé un mémorable un jour de match contre le Toulouse FC d’un certain Wissam Ben Yedder.

« Ben Yedder, ce jour-là, aurait voulu enlever sa licence »

« Quand tu commençais le match, parfois l’équipe était un peu moins bien, tu te disais ‘ce n’est pas grave, on n’en prendra pas parce que Steph est dans les buts !’, a-t-il dévoilé à Poteaux Carrés. Je me souviens en particulier d’un match à la maison contre Toulouse. Je pense qu’en trente minutes on peut prendre six buts mais Steph a tout arrêté : penalty, tête à bout portant. Je pense que Wissam Ben Yedder, ce jour-là, il aurait voulu enlever sa licence de footballeur. Il faisait pourtant les bons gestes mais Steph était partout, c’était impressionnant ! Avoir joué avec un gardien de classe internationale, c’est une fierté. Après, oui, Steph avait ce côté un peu brut mais c’était quelqu’un de gentil, qui travaillait pour être le meilleur. Je ne m’attendais pas à une telle fin pour lui. »