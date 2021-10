ASSE : un espoir inattendu surgit après le derby contre l’OL

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Actuellement à Saint-Etienne, Oswaldo Piazza a accordé un long et passionnant entretien à But ! Saint-Etienne pour évoquer la saison des Verts et sa vision de la Ligue 1. Il a également accordé une interview au Progrès où il est revenu sur le match nul lors du derby face à l'OL (1-1). Match qu'il voit comme un acte fondateur pour la suite.

Boudebouz, la clé entre le milieu et l'attaque ?

« Le derby va être un déclic. J’ai vu une réaction. Comme si l’équipe s’était retrouvée. Les joueurs ont non seulement obtenu un bon résultat mais ils ont aussi développé un bon jeu. La rigueur, la volonté, l’engagement, le goût de l’effort, la solidarité… C'est ça la mentalité stéphanoise. Ce sont des qualités qui sont suffisantes pour décoller. Je les ai vues, il y a dix jours, contre Lyon. Les joueurs ont non seulement obtenu un bon résultat mais ils ont aussi développé un bon jeu. Après un match comme celui-ci, ils doivent prendre conscience qu’ils ont du potentiel », a fait savoir l'Argentin.

Persuadé du redressement de l'ASSE qu'il ne voit pas descendre, Oswaldo Piazza a également dit du bien des offensifs, pensant que Ryad Boudebouz pouvait être le chaînon manquant à Denis Bouanga et Wahbi Khazri. « Quand chaque joueur fait ressortir ce qu’il a de meilleur en lui, ça forme un bloc. Et un bloc, ça fait une équipe. Je crois qu’à un moment donné, Claude Puel s’est rendu compte qu’il manquait le joueur pour faire jouer ses attaquants. Celui qui donne la dernière passe, fait le bon dribble… C’est la liaison milieu/attaque. Je ne l’ai pas encore vue mais on peut la retrouver ».

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

🗣 PIAZZA, SON CRI DU COEUR ! 💚

La légende Osvaldo Piazza pose un regarde lucide sur la situation des Verts !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/fUpuSGG5tc — But! Saint-Étienne (@ButASSE) October 12, 2021