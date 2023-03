ASSE : un ex de la maison verte donne la priorité du mercato

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Des semaines que tout le monde le sait. Voir des mois. Mais rien ne change, et selon les dernières indiscrétions, l'ASSE n'a pas entamé de négociations avec son attaquant Jean-Philippe Krasso pour qu'il signe un nouveau contrat. Le joueur, meilleur buteur des Verts, sera donc libre de signer ou bon lui semble dans quelques mois. Ce que regrette l'ancien entraîneur, Elie Baup, interrogé par le site poteauxcarrés.

"Quand Krasso prend le ballon et qu’il s’apprête à tirer, on voit que ses partenaires et Laurent Batlles sont en confiance. Il la met au fond à chaque fois, c’est un joueur qui a de la maîtrise. On a besoin de joueurs comme ça Jean-Philippe Krasso est impliqué dans une bonne moitié des buts inscrits cette saison par Sainté. Il a eu un parcours atypique et présente un profil intéressant. Je sais qu’il est en fin de contrat, c’est le genre de joueur qu’il faut vraiment essayer de garder car au-delà de ses qualités de joueur, je trouve qu’il a le bon esprit."

A bon entendeur...