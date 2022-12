ASSE : un ex Vert de l’OGC Nice valide l’arrivée d’une pointure à Saint-Étienne

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE se renouvelle avant la seconde partie de saison. Comme déjà évoqué plus tôt dans la semaine, les Verts ont accueilli l’arrivée de Benjamin Guy. Le nouveau préparateur physique du club forézien a tout de la bonne pioche. « Benjamin m’a tenu informé qu’il signait à Sainté, on a échangé là-dessus par message. Je trouve que son arrivée est une super nouvelle, a expliqué à Poteaux Carrés l’entraîneur adjoint des U19 de l’OGC Nice Cédric Varrault. Ce mec a des valeurs qui vont coller très bien à Saint-Etienne. Pour avoir bossé six ans avec lui à Dijon, je sais que c’est quelqu’un de très compétent. Il est particulièrement investi et impliqué. Il maîtrise très bien son sujet, tout ce qui a trait à la prépa physique n’a pas de secret pour lui. Pour moi, c’est une pointure de la préparation athlétique. »

« C’est une super recrue pour les Verts »

Au-delà de ses qualités professionnelles, Guy possède également des facultés sur le plan humain plutôt rares rares dans le milieu du ballon rond. « Humainement, c’est une très bonne personne. Il ne faut pas dissocier travail et valeurs humaines. Benjamin est top humainement, c’est un travailleur, vraiment un gros bosseur. Je suis sûr que ça va être un vrai plus pour Sainté, poursuit l’ancien défenseur de l’ASSE. Je pense que Laurent Batlles pourra s’appuyer sur Benjamin pour faire passer des messages. C’est une super recrue pour les Verts et une super opportunité pour lui. »

Bastien Aubert

Rédacteur