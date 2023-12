ASSE : un fan des Verts bien connu du RC Lens va les défier à Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Amiens-ASSE : telle est l'affiche de ce samedi à la Licorne. A la veille de la rencontre, Gaël Kakuta, devant les médias, a glissé qu'il s'agissait d'un match lambda pour lui. "C’est un match comme les autres", a glissé l'ancien lensois. Mais le latéral gauche suédois Sebastian Ring a tenu un autre discours.

"Saint-Étienne est un grand club, je le connais depuis longtemps"

"Saint-Étienne est un grand club, je le connais depuis longtemps, a confié le Scandinave. Je les regardais déjà quand j’étais en Suède. C’est une bonne équipe, mais on fera tout pour gagner ce match. Saint-Étienne est une grosse équipe et un grand club comme Bordeaux et d’autres." Sympa, non ?

🗓️ Cinq derniers matchs pour terminer l’année en beauté et retrouver les sommets de la Ligue 2.



Selon vous, combien de points les Verts peuvent-ils récolter lors de ce mois de décembre ? 🤔 pic.twitter.com/3EDFHatKUq — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert) December 1, 2023

