ASSE : un flop de Puel regonflé par la trêve internationale ?

Ils ne sont pas nombreux, les joueurs stéphanois à avoir rejoint leur sélection avec un moral au top. Même si le nul contre l'OL (1-1) à Geoffroy-Guichard a été fêté comme une victoire, les Verts sont derniers du classement et n'ont pas remporté un match cette saison. Difficile, donc, d'avoir le sourire. Mais certains Stéphanois sont encore plus mal que les autres. On pense notamment à Adil Aouchiche.

Après un premier exercice très décevant dans le Forez, l'ancien Parisien a glissé sur le banc suite à de nouvelles prestations sans saveur. Pas assez influent sur le jeu, trop léger dans les duels, il ne parvient pas à justifier le gros effort réalisé par Claude Puel pour le recruter il y a un an. Mais la trêve internationale pourrait lui avoir fait du bien. En effet, jeudi, Aouchiche a marqué avec la sélection U20 contre la Tunisie (1-1). C'est lui qui a ouvert le score après le quart d'heure de jeu, sur une volée suite à un centre du Rémois Ekitiké. L'entraîneur de l'ASSE doit espérer que ce but le relancera…