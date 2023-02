ASSE : un flop monumental des Verts revit loin de Saint-Etienne

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Difficile de rester dans l'histoire lorsque vous ne la marquez pas. C'est le cas de l'attaquant uruguayen, Ignacio Ramirez, venu rejoindre l'effectif de l'ASSE dans les toutes dernières heures d'un mercato estival raté lorsque l'entraîneur Claude Puel était encore aux commandes au mois d'août 2021. Quelques mois plus tard, six apparitions sous le billot vert et zéro but inscrit, Ramirez était reparti du Forez.

Direction l'Uruguay, là ou il s'était révélé, mais cette fois au Nacional et non à Liverpool. De toute évidence, le championnat local lui correspond davantage puisqu'il enchaîne les buts. Comme le relaie le site potauxcarrés, derniers en date, un doublé inscrit face au Nacional lors de la 4e journée du championnat.