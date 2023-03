ASSE : un gros coup de chance pour Krasso face aux Girondins ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Hier après-midi à Bordeaux, Jean-Philippe Krasso a inscrit son 13e but de la saison en Ligue 2, son 6e sur pénalty. A l'instar du grand Diego Maradona, l'Ivoirien fixe le gardien pendant sa course d'élan et, une fois ce dernier parti, frappe du côté opposé. Une technique qui n'est pas à la portée de tous mais qui a fait ses preuves. Même si elle peut connaître des ratés. Cela a d'ailleurs failli se produire hier puisque l'attaquant stéphanois aurait dit au gardien des Girondins, Gaëtan Poussin, qu'il s'était loupé...

"Je savais où il tirait, a assuré Poussin devant les médias. Je savais comment il fallait que je le prenne mais il m'a dit qu'il s'était un peu loupé et c'est pour ça qu'il a tiré au milieu, sinon je pense que je l'aurais arrêté (sourire). Je savais qu'il fallait que j'attende jusqu'au dernier moment mais après, c'est un bon joueur et il a eu un peu de réussite sur le coup. Sur un pénalty, la pression est plutôt sur le tireur que sur le gardien. J'avais travaillé à la vidéo avec mon entraineur, je savais comment il fallait que je l'aborde, je l'ai plutôt bien fait mais je n'ai pas eu de réussite et il a réussi à marquer."