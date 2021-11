ASSE : un hommage très NBA des Verts pour Loïc Perrin

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Ce mercredi, l'AS Saint-Etienne a dévoilé le maillot collector en hommage à Loïc Perrin. Il est magnifique, avec des images du joueur en fond sur le devant et les noms de ses anciens coéquipiers inscrits dans le flocage du numéro. Il a été tiré à 470 exemplaires, comme le nombre de matches disputés par l'ancien défenseur dans son club de toujours. Pour l'occasion, le Capi a reçu 24 supporters tirés au sort à Geoffroy-Guichard pour leur remettre la précieuse tunique. Et ce n'est pas tout : l'ASSE, dans la tradition des sports américains, a annoncé qu'elle retirait son numéro 24. Plus aucun joueur ne sera autorisé à le porter.

"Il a marqué l’ASSE et est entré dans la riche histoire des Verts avec ce numéro 24 sur le dos, porté tout au long de sa carrière. Ce 24, c’est aussi l’histoire d’un numéro qu’il n’a jamais choisi et qui lui a été attribué, au hasard, le 19 août 2003, un soir de match Créteil-ASSE au cours duquel Loïc est entré en jeu à la 77'. Depuis, ce 24 ne l'a plus quitté… Aujourd’hui, le club prend la décision de retirer ce numéro de son vestiaire, il ne sera porté par aucun autre joueur de l’AS Saint-Étienne. Il est et restera le numéro 24 de notre emblématique capitaine. Loïc est unique, Loïc est irremplaçable, Loïc est Vert à vie !"

𝐂𝐚𝐩𝐢 a reçu, chez lui, 𝟐𝟒 tirés au sort pour une remise de maillot un peu spéciale ! 😃 pic.twitter.com/vCm54U7dj5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 24, 2021