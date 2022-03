ASSE : un immense défi attend les Verts contre le LOSC

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Vainqueur de 4 de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 disputés, l'AS Saint-Etienne se déplace ce vendredi sur la pelouse du champion en titre, le LOSC, en ouverture de la 28e journée de championnat.

Mais on ne peut pas dire que les Dogues réussissent aux Verts. En effet, en 36 confrontations entre les deux équipes au 21e siècle, l'ASSE ne compte que 6 victoires pour 12 matchs nuls et 18 défaites.

Pire, le club du Forez ne s'est plus imposé en terre lilloise depuis le 18 septembre 1993 et un succès (2-0). C'est la plus longue disette pour les Verts loin de leurs bases. La tâche s'annonce donc ardue pour les hommes de Pascal Dupraz.

