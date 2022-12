ASSE : un joueur d'Annecy enfonce le clou après la défaite des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

C'est une reprise ratée pour l'ASSE ! Derniers de Ligue 2 avant la trêve, les Verts ont enchaîné ce lundi soir une troisième défaite de suite en championnat, après leur défaite contre Annecy (2-1) au Parc des Sports, après notamment un doublé de Moïse Sahi. Une victoire pour les joueurs de Laurent Guyot qui permet au FC Annecy de prendre de précieux points au classement.

« Peut-être un club historique, mais nous, on s'en fout un peu »

Après la rencontre, l'attaquant d'Annecy, Alexy Bosetti, a réagi au micro de beIN Sports. « Pour nous, c'était l'occasion de mettre une équipe à huit points derrière nous. C'est l'ASSE, c'est peut-être un club historique, mais nous, on s'en fout un peu », a-t-il déclaré. « On joue chez nous, on a un maintien à jouer en fin de saison et l'ASSE est un adversaire direct, donc forcément, c'était victoire obligatoire ce soir. Ça fait du bien (…). Techniquement, on n'est peut-être pas au niveau des grandes équipes de Ligue 2, mais on le fait avec le cœur et avec les trippes ». Prochain rendez-vous pour l'ASSE : vendredi prochain (19h05), contre Caen, à Geoffroy-Guichard.