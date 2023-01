ASSE : un Caennais cible le point faible des Verts mais est optimiste pour eux

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après le recrutement de l'attaquant Gaëtan Charbonnier et du latéral droit Dennis Appiah, l'AS Saint-Etienne voudrait renforcer son milieu de terrain. Pour cela, elle envisage de faire revenir Valentin Vada, aujourd'hui à Saragosse. Une bonne idée car le défenseur caennais Romain Thomas, qui a affronté les Verts vendredi dernier dans le Chaudron (1-1), a déclaré à RMC avoir été favorablement impressionné par le jeu stéphanois mais que l'équipe souffrait d'un trop grand déséquilibre.

"Leur animation offensive, c’est bien. Ce qui pose problème, c’est l’équilibre qu’ils ont dans l’équipe. Ils prennent trop de vagues par moment et nous, d’ailleurs, si on joue mieux les coups, je pense qu’on peut inscrire ce second but. Ils s’ouvrent énormément, ils ont été gêné par notre système à cinq car les quatre défenseurs sont très à l’intérieur et on avait beaucoup de liberté dans les couloirs. Après, leurs qualités offensives et même au milieu de terrain, ça travaille beaucoup. Sincèrement, dans le jeu, je ne les trouve pas timorés, ils essayent. Ils ne vont pas rester là, c’est impossible ! Avec les joueurs qu’ils ont... J’en parlais avec Charbo’ (Gaëtan Charbonnier) à la fin du match : il y a de la qualité dans cette équipe, si ils restent là, c’est mental."