ASSE - Mercato : un ancien de la maison et des Girondins de retour ?

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Selon les informations du journaliste de France Bleu Gironde, Clement Carpentier, l'ASSE serait intéressée par un retour de Valentin Vada, qui a déjà évolué chez les Verts lors de la saison 2018-2019.

Podcast Men's Up Life

Bordeaux, Montpellier et Auxerre pensent aussi à Vada

En fin de contrat en juin prochain au Real Saragosse, le milieu de terrain argentin, qui a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison, aurait refusé deux offres de prolongation de la part du club espagnol et serait également surveillé de près par les Girondins de Bordeaux, son club formateur, Montpellier et l'AJ Auxerre. Le club du Forez aura donc fort à faire dans ce dossier.

👉Le club surveille de près sa situation (vraie piste contrairement à l’été dernier)

👉À ce stade, rien de concret

👉Le joueur aimerait revenir, a refusé 2 offres de prolongation

👉Auxerre/Montpellier/ASSE et un club de D1 espagnol aussi sur le coup 2/2 #Girondins #Bordeaux #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) January 2, 2023

Pour résumer L'ASSE serait intéressé par un retour de Valentin Vada, qui a déjà évolué chez les Verts lors de la saison 2018-2019. Le milieu de terrain argentin serait également surveillé de près par les Girondins de Bordeaux, son club formateur, Montpellier et l'AJ Auxerre.

Fabien Chorlet

Rédacteur