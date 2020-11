ASSE : Un leader de Puel fait une promesse aux supporters avant le derby

But !: Yvan, considérez-vous que l'ASSE est en crise ?

Yvan NEYOU : En crise non. On est en manque de résultats mais pas en crise. On perd mais tout n'est pas à jeter à la poubelle. Par contre, on est conscient qu'il faut vite réagir, qu'on doit vite reprendre des points.

On ne sent pas trop de révolte dans vos prestations...

On manque d'intensité, mais pas d'implication. Contre Montpellier, à part le but, on n'a pas été trop mis en difficulté. On a eu la possession. Tout n'est pas à jeter. Ça ne tourne pas en notre faveur en ce moment, ça fait mal à la tête, mais il faut continuer de croire en nous. Ça va tourner !

Les supporters sont inquiets...

On va tout donner. Encore plus pour un derby. On sait que ça tient à cœur. On va donner le maximum pour ramener un résultat. On ne vas pas se laisser abattre.

Dans les têtes, n'est-ce pas compliqué ?

C'est difficile, c'est sûr. Personne n'aime perdre. Là, ça fait cinq défaites de suite. Ça fait beaucoup. Mais on ne va pas pleurer sur notre sort. Ça marchait bien en début de saison. On a de la qualité. Ça va tourner. Je ne suis pas inquiet.