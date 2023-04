ASSE : un Messin fracasse Geoffroy-Guichard et les supporters des Verts !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Ismaël Traoré (36 ans) ne va pas se faire des amis du côté de Saint-Étienne. Deux jours après la large victoire du FC Metz face à l’ASSE, lors de la 32e journée de Ligue 2 (3-1), l'expérimenté défenseur lorrain a allumé la sécurité à Geoffroy-Guichard et les supporters des Verts. En cause ? L’interruption du match pendant sept minutes suite à un imbroglio en tribunes qui ne devrait pas coûter trop cher au club forézien.

« Ici, ils ont l’habitude de mettre le bordel... »

« On a été freinés par la petite coupure qui les a remis dedans. Je pense qu’on aurait vraiment pu tuer le match s’il n’y avait pas eu cette interruption, a-t-il déploré dans Le Républicain Lorrain. Maintenant, c’est comme ça ici, ils ont l’habitude de mettre le bordel dès qu’ils sont en difficulté… On a quand même réussi à tenir le score et c’est ce qu’il faut retenir. L’année dernière, avec Angers, j’avais vécu à peu près la même chose. Il y avait eu des fumigènes, les filets coupés avec des ciseaux… C’est énervant. Nous, quand on prend des scores, on assume sur le terrain et on ne fait pas le bordel, ce serait bien que ce soit partout pareil. »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Ismaël Traoré n'a pas été tendre avec la sécurité à Geoffroy-Guichard et les supporters des Verts suite à la brillante victoire du FC Metz contre l’AS Saint-Étienne, ce samedi dans le cadre de la 32e journée de Ligue 2 (3-1).

Bastien Aubert

Rédacteur