ASSE : un mini-Mbappé rêve du Real Madrid et s’offre gratuitement à Batlles

L’ASSE n’a pas perdu de temps sur ce mercato estival. Après Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, les Verts pourraient encore frapper avec l’arrivée de Tristan Dingomé. En attendant d’y voir plus clair, un joueur de la réserve de l’ASSE est déjà chaud pour intégrer l’équipe première la saison prochaine : Abdoulaye Sidibé (20 ans). Ce dernier n'a joué que 10 minutes en équipe première en septembre 2020 (2-2 à Nantes) et n'a pas été convoqué une seule fois dans le groupe pro cette dernière saison mais ses ambitions sont intactes.

« Mon poste de prédilection est ailier gauche ou ailier droit mais je peux évoluer à deux devant ou en 10 sous l’attaquant, a-t-il expliqué sur le site Seneweb. Mes références sont Sadio Mané, Ousmane Dembele, Ismaïla Sarr et Kylian Mbappé, bien sûr ! Mes objectifs pour cette nouvelle saison ? Faire le plus de matchs possible avec l’équipe première (...) Le Real Madrid, le Barça, le Bayern, Chelsea me font rêver. Je suis sous contrat avec l’ASSE et je me concentre sur ça. »

Les départs conjugués de Denis Bouanga et de Wahbi Khazri semblant se dessiner de jour en jour, Sidibé pourrait représenter une solution crédible dans les couloirs pour Laurent Batlles. Pour mémoire, le petit protégé de Razik Nedder a inscrit 4 buts en 16 matches de N3 (dont 11 en tant que titulaire) la saison dernière pour l'ASSE.

Pour résumer Si Laurent Batlles pourrait avoir du mal à recruter dans un futur proche, malgré un mercato qui a démarré sur les chapeaux de roue, un joueur de la réserve de l’ASSE postule pour intégrer l’équipe fanion : Abdoulaye Sidibé (20 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur