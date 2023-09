ASSE : un nom bien connu des Verts est de retour !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

De 2007 à 2009 puis de janvier 2011 à septembre 2021, Philippe Lyonnet a été directeur de la communication de l'AS Saint-Etienne. Un rôle qui aimante les critiques et cet ancien proche de Roland Romeyer n'a pas fait exception, surtout que son nom n'est pas bien vu dans le Forez. Deux ans après son départ, un autre Lyonnet vient d'arriver à l'ASSE. Il s'appelle Pierre et a quitté Sud-Foot pour prendre la direction des U16 féminines du club. Au journal de Saône et Loire, il a expliqué que, malgré son nom, il venait d'une famille supportrice des Verts.

""S'appeler Lyonnet, c'est un peu lourd à porter"

"S'appeler Lyonnet lorsqu'on entraîne Saint-Etienne, c'est vrai que c'est le comble et un peu lourd à porter, mais heureusement à la fin ça s'écrit "ET" et pas "AIS". Dans ma famille, on supporte l'ASSE depuis toujours de père en fils. Mon grand-père Jean était le voisin de Jérémie Janot. Quand j'allais en vacances là-bas, on passait toujours le voir. Forcément, après ça, tu ne peux pas être supporter d'un autre club que l'AS Saint-Etienne ! Mon grand-père et mon père ont été éducateurs dans le bassin stéphanois mais plutôt dans le milieu amateur. Quand ils me voient signer à Saint-Etienne aujourd'hui, ils sont forcément fiers."

