ASSE : un nouveau contre temps pour Joris Gnagnon

Arrivé à l'ASSE fin novembre, Joris Gnagnon n'a toujours pas débuté sous le maillot vert, si ce n'est avec la réserve, en N3. La faute à des kilos superflus dont il peine à se débarrasser. Sa présentation officielle n'a toujours pas eu lieu, à L'Etrat, contrairement aux six autres recrues hivernales.

« Il a un souci musculaire »

Sorti à la mi-temps la semaine dernière lors de la défaite des réservistes stéphanois face à Bourgoin (1-3), Gnagnon n'a pas joué samedi face à Evian (0-1). « Il a un souci musculaire », a indiqué Pascal Dupraz. Une blessure qui vient retarder un peu plus le joueur, dont on se demande chaque semaine un peu plus s'il jouera ou non en L1 avec l'ASSE d'ici la fin de la saison...