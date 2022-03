ASSE : un nouveau duo prometteur prend forme chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

L'ASSE a ramené un bon point de Lille (0-0) vendredi, grâce à un bloc bien compact. Et deux hommes se sont illustrés au stade Pierre Mauroy, devant la défense : Mahdi Camara et Lucas Gourna. Camara a allumé la première mèche, sans danger pour Jardim (24e), et tenté à nouveau sa chance, sans plus de succès (67e). Surtout, au cœur du combat, comme à son habitude, il n'a rien lâché, assurant un premier rideau efficace.

Camara-Gourna, c'est costaud

Le Martégal retrouve son meilleur niveau après une première partie de saison difficile, et à ses côtés Lucas Gourna vient d'enchaîner deux belles prestations. Auteur d'un bon tacle pour reprendre Gudmonsson (51e), le jeune milieu a été salué par Pascal Dupraz après la rencontre. Zaydou Youssouf décevant, Yvan Neyou toujours pas réintégré, il semble bien parti pour finir la saison en tant que titulaire, aux côtés de son ancien capitaine.