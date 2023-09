ASSE : un nouveau onze pour Laurent Batlles ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Et si Laurent Batlles avait enfin trouvé la bonne formule ? Longtemps balbutiant au niveau de son schéma tactique depuis qu’il est arrivé sur le banc des Verts, le coach de l’ASSE semble avoir trouvé un onze qui se dégage. Comme l’explique Peuple Vert, celui-ci s’articule autour d’un 4-3-3 qui demande confirmation mais qui donne enfin un équilibre à son équipe, moins coupée en deux. Au niveau des joueurs, hormis l’indéboulonnable Gautier Larsonneur, la défense est solide avec les présences d’Anthony Briançon et Dylan Batubinsika dans l'axe, ainsi que Léo Pétrot à gauche et Dennis Appiah à droite.

Enfin la recette miracle ?

Au milieu, Benjamin Bouchouari reste une valeur sûre tandis que Florian Tardieu ressemble à la bonne pioche du dernier mercato. Seul Lamine Fomba apparaît discutable et pourrait être mis en concurrence. Sur les côtés, Mathieu Cafaro et Stéphane Diarra ont les faveurs de Batlles. À la pointe de l’attaque, Gaëtan Charbonnier a démarré les deux dernières rencontres en restant muet mais vu qu’Ibrahim Sissoko est le meilleur supersub de Ligue 2, les choses pourraient rester en l’état tant que la formule marche.

