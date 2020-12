ASSE : un nouveau postulant à venir pour dynamiser l’attaque des Verts ?

Claude Puel a identifié un mal qui plombe l’ASSE cette saison : le manque de tranchant dans le domaine offensif. Ceux-ci ont encore une fois été criants à Dijon dimanche lors de la 13e journée de L1 (0-0).

"On a énormément de possibilités, des occasions franches. Il faut tuer le match, offrir plus de qualité dans la dernière passe, on manque de technique dans le dernier geste. Les centres doivent être mieux repris, on doit provoquer, attaquer les ballons et non pas les attendre, couper les trajectoires, a-t-il soufflé en conférence de presse. On manque de perception et de ressenti dans la surface. Romain Hamouma, il sent les coups, parvient à se mettre dans le dos de ses défenseurs mais quand il est excentré, il faut que quelqu’un puisse prendre le relais dans l’axe. La solution jaillira du groupe, c’est une question de temps."

Porsan-Clemente revient très déterminé après sa blessure

Ce groupe, Jérémie Porsan pourrait peut-être le rejoindre tôt ou tard. Arrivé à l’ASSE en provenance du Montpellier HSC durant l’été 2019, l’attaquant de la réserve (22 ans) a reçu le feu vert du professeur Bertrand Sonnery-Cottet après 6 mois et 11 jours d’indisponibilité. L’information vient de l’insider Mohamed Toubache-Ter.

Si rien ne di évidemment que Puel fera appel à ses services dans le futur, l’ancien pensionnaire de l’OM pourrait être une solution en terme quantitatif à un poste d’avant-centre où le coach des Verts manque de postulants. D’autant que l’intéressé « a fait preuve d’une force mentale impressionnante pour reprendre le chemin de l’entraînement avec sourire et une détermination sans faille. » Le genre de qualités dont raffole le Castrais, sans parler de la fougue inhérente à son jeune âge.