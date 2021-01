ASSE : Un nouveau taulier de Puel a de plus en plus la cote chez les Verts

Guillaume, Charmeil :

« C'est un grand oui ! La saison dernière, c'était compliqué d'avoir du temps de jeu avec la présence de Perrin, Saliba et Fofana. Mais son prêt en Championship lui a fait du bien. Il a pu prendre de l'expérience. C'est un nouveau joueur que l'on a retrouvé. Je trouve qu'il a réussi à apporter un peu de solidité défensive après le départ de Fofana. Il est encore jeune, donc il va encore progresser. »

Guillaume, Aix-les-Bains :

« Moukoudi a encore besoin de temps, il est jeune. Il a un nouveau statut à assumer depuis le départ de Fofana. Il a commencé la saison avec des matches très moyens. Mais il est ensuite monté en puissance, petit à petit. Il a bien terminé l'année. Je pense qu'il a encore besoin de confiance. Physiquement, il est présent, il gagne les duels, mais sa relance pose problème. À lui de travailler pour gagner définitivement sa place dans l'équipe. »

Jean-Claude, Huriel :

« Moukoudi commence à prendre ses marques en défense centrale. Je suis sûr qu'il va monter en puissance. On a vu que le retour de Debuchy a redonné de la confiance à toute notre défense et donc à Moukoudi. Il faut faire confiance à Harold. C'est un joueur puissant et nous en avons besoin. Il a un peu le même style que Bayal Sall. »

Florent, Andrézieux-Bouthéon :

« Convaincu ? Non. Il est légèrement en progression par rapport à son arrivée au club. Ses premières prestations étaient décevantes, mais finalement pas surprenantes pour un joueur venu de Ligue 2. Moukoudi a encore beaucoup de travail pour s'installer comme un titulaire indiscutable. J'estime que Loïc Perrin aurait pu l'aider à s'adapter. C'était le joueur idéal pour l'accompagner. »

Killian, Saint-Étienne :

« Je trouve que c'est un bon joueur qui est passé d'espoir à vrai joueur de Ligue 1. Malgré la mauvaise moitié saison des Verts, il a tiré son épingle du jeu. En cas d'arrivée d'un défenseur cet hiver, il mériterait entièrement sa place à ses côtés. Je le préfère à Kolo en tout cas. »

Jérémy, Beauchastel :

« Je suis partagé. Je l'ai trouvé très bon lors des dernières rencontres. Il a des qualités intéressantes pour un défenseur. Pour son physique imposant, je le touve rapide. Dans les duels aériens, c'est costaud, il n'y a rien à dire. En revanche, ses relances sont catastrophiques. Il me fait peur quasiment à chaque match. Il doit corriger ça pour devenir plus complet. À force d'enchaîner les rencontres, il devrait prendre en maturité et s'améliorer. Est-ce qu'il va passer un cap et changer de dimension ? J'espère, mais je ne suis pas convaincu. L'avenir nous le dira. »

Mickaël, Criel-sur-Mer :

« C'est un très bon défenseur, jeune, solide, grand et puissant. Il a un potentiel énorme avec son physique. Après, il y a certains matches où je ne l'ai pas trouvé très rassurant. À l'avenir, il peut devenir un titulaire indiscutable. Il va encore progresser. »