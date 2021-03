ASSE : un nouvel incendie dévastateur allumé chez les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Patrick Guillou ne s’est pas fait que des amis dans l’entourage de l’ASSE. L’ancien défenseur des Verts dit pourtant tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans son style caractéristique, calé entre poésie et et pyromanie. Dans une récente chronique, il est d’ailleurs question d’incendie allumé par l’ASSE via une communication hasardeuse.

« Les joueurs en fin de contrat seront-ils prolongés ? Les joueurs prêtés seront-ils conservés ? Les contrats de jeunes pousses sont-ils blindés ? Qui sera le prochain gardien de Saint-Etienne ? Le staff technique sera-t-il le même ? Quel rôle pour Loïc Perrin ? Gouverner c’est prévoir. A force de chercher une fuite de gaz avec un briquet, à force de vouloir éteindre un incendie avec une pompe à essence, les grands mandarins peuvent parfois se transformer en petites mandarines », a imagé Guillou dans Le Progrès.

« Les épistoliers rangent leurs plumes piquantes »

L’ancien défenseur des Verts ne comprend pas trop la manière de communiquer de l’ASSE et demande plus de clarté. « Désormais, tout doit être lisse, contrôlé et sans aspérité, a-t-il poursuivi. Pour autant, le foot à l’ASSE doit respirer et transpirer la passion. Trop, c’est trop ! Alors, pour éviter les éventuelles poursuites judiciaires, de ne pas être taxé de complotiste, les épistoliers rangent leurs plumes piquantes. Des questions s’imposent à l’ASSE : Seul le manager général pourra y répondre. »