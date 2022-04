ASSE : un odieux record battu par les Verts de Dupraz ?

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Quatre buts encaissés contre l'OM, six pris à Lorient la semaine dernière, la défense de l'ASSE n'en finit plus d'afficher ses limites cette saison en Ligue 1. Avec, au total, pas moins de 61 buts encaissés par Green, Bajic et Bernardoni depuis l'arrivée de ce dernier au mercatique d'hiver. Alors que les Verts affrontent Brest, demain dans le chaudron pour ce qui sera un match capital dans l'optique du maintien, le site de supporters stéphanois, poteauxcarrés, est revenu sur les "performances" défensives de l'ASSE dans son histoire.

L'occasion de constater qu'en 1946-1947, les Verts avaient pris 84 buts, et qu'en 1958-1959 et 1948-1949, ils en avaient encaissé 73 et 72. Il reste encore sept matches aux Verts pour ne pas égaler ou battre cet odieux record. Et espérer que Mangala, Nadé, Moukoudi et consorts ne rentrent pas dans l'histoire du club de la plus triste des manières...

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

LAVER L'AFFRONT ! 🧼

Les Verts doivent faire oublier l'humiliation subie à Lorient samedi contre Brest !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVn5d3M pic.twitter.com/wLEfmZyQwo — But! Saint-Étienne (@ButASSE) April 12, 2022

Pour résumer L'ASSE accueille demain, au stade Geoffroy-Guichard, le Stade Brestois et se doit de s'imposer pour préserver ses chances de maintien en Ligue 1. Il faudra que la défense stéphanoise soit plus inspirée que ces dernières semaines...

Benjamin Danet

Rédacteur