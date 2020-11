ASSE : un pari de Puel confiant pour la fin de la série noire

S'il y a un club qui a pu regretter l'arrivée de la mini-trêve internationale, c'est bien l'AS Saint-Etienne. Certes, les Verts restent sur six défaites consécutives. Mais leur prestation dans le derby (1-2 à Lyon) a été des plus rassurantes et il aurait été bon de pouvoir enchaîner afin de confirmer ces belles dispositions. Ça n'a pas été le cas mais ça n'a altéré en rien l'optimisme de Charles Abi.

"La coupure nous a fait du bien"

Interrogé par Téléfoot, le jeune attaquant a expliqué : "C'est vrai que l'on peut penser que cette trêve internationale arrive au mauvais moment, puisqu'on a vu qu'on a fait un bon match, que l'on reprenait du rythme, que l'équipe jouait bien. Mais je pense qu'elle nous a fait aussi du bien, on avait besoin de s'aérer la tête, surtout pour ceux qui sont partis avec la sélection, je pense que ça leur a fait du bien. On repart sur une nouvelle semaine de travail pour préparer au mieux la rencontre de championnat à Brest".

Des Verts à la relance malgré la coupure de quinze jours ? Réponse samedi sur les coups de 17h, quand le coup d'envoi du match à Francis-le-Blé sera donné.