ASSE : un premier coup d’éclat des Verts s’annonce à Paris

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Plus rien n’arrête l’ASSE ! Les Verts, qui restent sur trois victoires d’affilée, se déplaceront ce samedi à Charléty (15h) pour affronter le Paris FC dans le costume de grands favoris. En attendant, ils s’attendent à signer une grande première dans l’enceinte parisienne.

La popularité des Verts fait encore mouche

Lors de ses précédents passages à Charléty, l’ASSE avait attiré 8 057 spectateurs (victoire 3-2 en Coupe de France en 2020) et 10 727 spectateurs (succès 4-2 en L2 en avril dernier). L’Équipe confirme que le stade parisien devrait cette fois faire le plein, entre 18 000 et 19 000 spectateurs, en raison de la popularité des Verts et de la gratuité des places décidée par le PFC depuis l'automne.

Podcast Men's Up Life