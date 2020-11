ASSE : un proche de Pierre Ménès prend la défense de Claude Puel

Sous le feu des critiques depuis la déroute des Verts à Brest (1-4) samedi, Claude Puel compte ses soutiens parmi les médias. Car autant la défaite à Lyon (1-2) avant la trêve internationale avait été porteuse d'espoirs, autant celle en Bretagne a montré qu'il y avait un réel problème chez les Verts. Qui restent en outre sur sept défaites consécutives les ayant fait passer de la 1ère place aux profondeurs du classement. Pierre Ménès est l'un des plus grands critiques de Puel. Mais son collègue de Canal+ Hervé Mathoux n'est pas sur la même longueur d'ondes…

"Les joueurs seront les mêmes"

"Pour des raisons contractuelles et financières, l’ASSE ne peut pas se séparer de Puel, a-t-il expliqué au micro de France Bleu. Mais aussi pour une logique politique : ça me paraîtrait incohérent de changer d'entraîneur, pour prendre qui et avec quel effectif ? Les joueurs seront les mêmes, la bonne question c’est comment se sortir de ça et faire mieux ?"

"Ça n’aurait aucun sens de limoger Claude Puel pour prendre un pompier de service. Le problème de Puel est dans sa gestion des cadres : sa rigueur et sa rigidité fait qu’il n’a pas envie de lâcher prise avec les choix qu'il peut prendre. Dimanche soir face à Lille, ça ne sera pas facile. Le LOSC est une équipe qui produit un beau jeu et surtout à un entraîneur qui connaît bien les lieux."