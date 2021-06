ASSE : un projet a bien avancé, la date du rachat dévoilée !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L’ASSE ne devrait pas avoir trop de soucis devant la DNCG. Comme déjà évoqué, le club forézien affiche des finances saines et devrait passer sans encombre son grand oral prévu dans l’après-midi par visio-conférence. Ensuite, il sera temps de songer au mercato et, à plus long terme, à la vente du club.

À ce propos, Romeyer a promis du nouveau au 1er juillet, soit au lendemain du conseil de surveillance de mercredi. L’Équipe confirme qu’il devrait annoncer son départ de son poste de président au profit de Jean-François Soucasse, directeur général des services. « Guère motivé à l'idée de devoir désormais prendre les coups, Soucasse pourrait de nouveau décliner sa promotion au poste de président-délégué, précise le quotidien sportif. D'autant plus que le processus de vente patine du côté de KPMG. »

Le cabinet anglo-néerlandais chargé d'étudier les offres de rachat en a pourtant reçu. Un fonds d'investissement canadien et suisse, qui aurait chargé Mathieu Bodmer de s'occuper du volet sportif, a pris la pole. KPMG aurait même reçu les porteurs du « projet Bodmer » le 25 juin. « Ce dossier semble l'un des plus avancés. Mais Caïazzo ne souhaiterait pas qu'il soit entériné avant février 2022. S’il aboutit », conclut Bernard Lions dans une chute qui peut laisser penser à un coup de froid. Les supporters des Verts ont donc encore le temps de voir venir.

