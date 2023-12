ASSE : un recadrage de Dall’Oglio sur Larsonneur lui revient en pleine figure !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'entraîneur Olivier Dall’Oglio, on le sait, pourrait arriver à l'ASSE. Avec la responsabilité d'un effectif dans lequel certains joueurs ne lui sont pas inconnus. Ainsi en 2021, alors qu’il entraînait le Stade Brestois, Dall’Oglio faisait état d’un effectif en manque de maturité. Et parmi les noms cités, deux sont aujourd’hui au sein des Verts.

Quelques tensions avec les joueurs

Il s'agit de Gaëtan Charbonnier et de Gautier Larsonneur. Dans des propos relayés par Foot National, le technicien franco-italien expliquait avoir recadré ces deux joueurs: “Quand j’ai des accrochages avec des joueurs et qu’on gagne derrière, personne ne me dit rien. Personne n’est venu me dire quelque chose par rapport à Gaëtan Charbonnier après le match à Saint-Étienne. Est-ce qu’il met deux buts à Saint-Étienne si je n’interviens pas un peu plus sèchement, à un moment donné ?

Avec Gautier Larsonneur, Dall’Oglio avait été sec. Après de mauvaises performances, l’entraîneur a décidé de faire séjourner son portier sur la banc le temps de quelques matchs, par manque de maturité. Il jugeait en interview que le portier français ne se donnait pas au maximum. Un mal pour un bien : “Je pense qu’on l’a plutôt aidé. Si j’avais été lui, j’aurais dit : « merci de m’avoir fait ça ». Il s’est remis en cause, a redoublé de travail et est revenu plus fort. Est-ce qu’on lui aurait rendu service si on avait laissé faire ? Car à un moment donné, il était moins performant voire limite, limite. On l’a juste remis sur les rails. Je ne lui en veux pas, mais c’est maladroit de sa part."

