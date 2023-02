ASSE : un record en passe d'être battu avec les Girondins

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Ce samedi, Geoffroy-Guichard devrait accueillir plus de 20.000 supporters pour la réception de Pau à l'occasion de la 25e journée de Ligue 2. Le record d'affluence de la saison, établi lors de Bordeaux-Pau (24.732 spectateurs), pourrait tomber. Mais il ne devrait être la propriété de l'AS Saint-Etienne qu'une petite semaine. En effet, samedi 4 mars, l'affiche entre les Girondins et les Verts devrait bien garnir le Matmut-Atlantique.

A huit jours de ce sommet de la fin des années 60 et du début des années 80, plus de 20.000 billets ont déjà été écoulés. Pour peu que le FCGB ramène un bon résultat d'Amiens demain après-midi, que les Verts enchaînent un quatrième succès face à Pau, l'euphorie sera grande dans les deux camps et les supporters désireux de venir au stade. Pour rappel, la même affiche en L1 il y a un an avait rassemblé 38.515 spectateurs...