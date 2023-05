ASSE : un record monumental tend les bras aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Spectacle attendu ce vendredi à Geoffroy-Guichard en clôture de la saison. L’ASSE reçoit le Valenciennes FC lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2 avec un feu s’artifice en vue (20h45). Et pour cause : les supporters stéphanois ne comprendraient pas comment la meilleure attaque de la division ne leur en met pas plein la vue.

L'ASSE brille de mille feux en attaque

Avec 61 buts inscrits depuis l’été dernier en championnat, l’ASSE en compte trois de plus que le FC Metz et n’a connu que 4 matchs sans marquer de buts (contre Le Havre, le Paris FC et Rodez ainsi qu'à Bastia). Ce cru 2022-2023 s'annonce comme le plus prolifique pour les Verts depuis près de 40 ans, L1 et L2 confondues. Pour battre ce record de 61 buts, il faut ainsi remonter à la saison 1984-1985 : les Verts avaient marqué 66 buts dans une Ligue 2 à 18 clubs avant de s'effondrer en barrages contre le Stade Rennais.

Pour résumer L'AS Saint-Étienne peut viser un record qui lui tend les bras ce samedi lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard contre le Valenciennes FC (20h45) : l'attaque des Verts est la meilleure de la division.

