ASSE : un repreneur évoqué pourrait débarquer en France... chez d'autres Verts

Un temps évoqué pour reprendre l'ASSE, les américains de 777 Partners n'ont jamais vraiment poussé plus loin leur démarche qu'une prise de renseignements. Refroidi par la direction bicéphale des Verts et leurs exigences financières, le fonds d'investissement US – déjà propriétaire du Genoa – n'avait pas souhaité entrer dans la data room.

Le Red Star pour un deuxième grand club parisien ?

Si l'on en croit L'Equipe, il est cependant possible que 777 Partners s'oriente vers un projet plus modeste en France : celui du Red Star. Le fonds américain, basé à Miami, aurait même déjà formulé une offre supérieure à 9 M€ pour racheter le club audonien, actuel 13e du National.

Actionnaire majoritaire du club de Saint-Ouen, Patrice Haddad n'a cependant pas clairement confirmé la rumeur : « Le Red Star est un club emblématique, dont la structuration et le positionnement ne laissent pas indifférent. Régulièrement, le club reçoit des marques d'intérêt, à propos desquelles nous avons pour habitude de ne pas faire de commentaire ».