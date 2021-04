ASSE : un repreneur potentiel se prononce sur le rachat du club

Dans son édition du jour, Le Progrès publie une lettre signée de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo dans laquelle les deux présidents de l'ASSE assurent être prêts à vendre le club. Le duo est sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, les supporters lui reprochant une politique sportive approximative et un déficit conséquent.

"Je ne suis pas intéressé par la reprise de l’ASSE"

Plusieurs repreneurs ont été cités, notamment Jean-Louis Desjoyaux. Mais ce soir, le PDG du groupe du même nom, qui a réalisé 115 M€ de chiffre d'affaires l'année dernière, a assuré au Progrès que l'ASSE ne constituait pas un objectif pour lui.

"Je ne suis pas intéressé par la reprise de l’ASSE. Je suis attaché au club, j’en parle régulièrement avec le président Romeyer et je suis comme tout le monde, je souhaite que le club s’en sorte par le haut et que l’on puisse de nouveau assister à de bons matches de football. Mais le football professionnel, c’est compliqué, il faut beaucoup d’argent, des moyens financiers colossaux. Pour exister au plus haut niveau, il faut au minimum 250 M€. Je suis président de l’Etrat avec 550 licenciés, nous avons racheté le club d’Andrézieux et nous sommes bien où nous sommes mais cela s’arrêtera là."