ASSE : un retour avorté de Gasset révélé au grand jour !

Entraîneur de l'AS Saint-Étienne entre novembre 2017 et mai 2019, Jean-Louis Gasset a failli faire son retour sur le banc des Verts en octobre 2019, soit seulement cinq mois après son départ du Forez. C'est ce qu'a révélé au grand jour Timothée Kolodziejczak dans une interview accordée à la chaîne YouTube Le Club des 5.

"Gasset était à deux doigts de revenir"

"Au moment où le coach (Ghislain Printant) est sur la sellette, on commence petit à petit à aller mieux mais les présidents voulaient changer. Je pense qu'ils n'avaient pas confiance en Ghislain Printant dès le départ. Ghislain était au top, il s'est donné à fond. Je pense que Jean-Louis Gasset est parti parce qu'il y a eu une embrouille avec les présidents, il y a eu un truc. On peut reprocher beaucoup de choses à Roland Romeyer mais il aimait son club. Il était dépassé. Bernard Caïazzo, je l'ai vu une fois moi. Il n'est jamais venu, si au Parc des Princes ou à Monaco... Sinon il n'était jamais là tandis que Roland, tu sentais qu'il souffrait lorsqu'on était dans le dur. (...) Quand Ghislain quitte le club, j'appelle, avec Wahbi Khazri, Jean-Louis Gasset pour lui dire : "il faut que tu reviennes". Il était à deux doigts de revenir. C'était entre lui et Claude Puel. À la fin, ils ont choisi Claude Puel", a expliqué le défenseur central français, qui a été dirigé par Jean-Louis Gasset chez les Verts lors de la saison 2018-2019.

