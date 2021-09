ASSE : un retour qui fait grand bruit pour les Verts contre les Girondins ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le choc entre l’ASSE et les Girondins de Bordeaux ressemble déjà un peu au match de la peur. Samedi, la lanterne rouge bordelaise se déplace en effet chez l’avant-dernier forézien dans un match où les trois points sont presque devenus une obligation pour les deux équipes. Histoire de ne pas accumuler un débours trop conséquent dans l’optique du maintien.

Claude Puel est conscient de cette tâche chez les Verts, tout autant que Vladimir Petkovic du côté des Girondins. Pour ce faire, l’ASSE pourrait néanmoins compter sur un retour qui ferait grand bruit à Geoffroy-Guichard : les Green Angels !

Le grand retour des Green Angels ?

Après un boycott des deux premiers matchs à domicile contre le FC Lorient et le LOSC cette saison, ces derniers ont-ils décidé de revenir dans le Chaudron ? Pour l'avant match, c’est déjà une certitude si on en croit les dernières infos du compte Green Angels Solidarité qui regroupe l'ensemble des actions solidaires réalisées par les Anges et évoque la tenue d'un stand dans le Kop Sud dès 17h samedi...

« Et si les GA prolongeaient leur bruyant et (plus que jamais) indispensable soutien jusqu'à 23h ? » s’interroge le site Poteaux Carrés ? Les Verts, jamais aussi forts qu’avec tout leur public derrière eux, doivent l’espérer en secret...

🏟️13 septembre 1931 - 13 septembre 2021 : STADE GEOFFROY GUICHARD🇳🇬

Evidemment, on sera présent, on aura notre stand... Nouvelle saison mais mêmes besoins : pic.twitter.com/PBqrcWqLGC — GREEN ANGELS SOLIDARITE (@GreenSolidarite) September 13, 2021