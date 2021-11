ASSE : un retour se profile pour le PSG, des déboires pour les internationaux

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Ce mardi, l'ASSE a enregistré un retour remarqué du côté de l'Etrat : celui d'Harold Moukoudi, victime d'une lésion à l'ischio-jambier de la cuisse droite face à Angers et absent théoriquement pour un mois. Pour autant, il est assez peu probable que l'international camerounais ne soit apte dimanche pour Troyes.

Selon EVECT, le défenseur ligérien n'a participé qu'aux ateliers de courses et de jeu de ballon en individuel. Son retour dimanche est prématuré. En revanche, il devrait être apte pour le prochain match de l'ASSE à domicile le dimanche 28 novembre prochain face au PSG.

Green humilié par la Géorgie, Bouanga exclu, Khazri maladroit

Sans transition, ce mardi n'a pas été une journée des plus agréables pour les internationaux stéphanois. Pour sa deuxième titularisation avec les Espoirs anglais, Etienne Green a pris trois buts et s'est incliné contre la Géorgie (2-3). Déjà éliminé de la course au Mondial avec le Gabon, Denis Bouanga a provoqué un penalty avant d'être exclu en Egypte (défaite 1-2). Quant à Wahbi Khazri, qui s'est de son côté facilement qualifié avec la Tunisie au dépend de la Zambie (3-1), il est resté muet, ratant même un penalty.