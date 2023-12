ASSE : un rival pour la montée a un bon présage pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Difficile de savoir à qui s'en tenir avec l'ASSE version 2023-24. Spécialistes des montagnes russes, les Verts ont commencé par deux défaites avant de remonter jusqu'à la 2e place à la faveur d'une belle série puis de redescendre jusqu'à la 7e place après trois défaites de rang. Pour l'attaquant de Guingamp Baptiste Guillaume, ancien partenaire d'Anthony Briançon à Nîmes, la vraie valeur de l'équipe de Laurent Batlles se situe sur une crête, pas dans un creux. Au site Ma Ligue 2, il s'est dit persuadé que l'ASSE comme le PFC se mêleront à la lutte pour la montée.

"Ils finiront plus haut que leur classement d’aujourd’hui"

"Nos deux prochains adversaires, le Paris FC et l'ASSE, sont deux clubs qui ne sont pas à leur place actuellement. Ils ont recruté intelligemment cet été avec des joueurs confirmés de Ligue 2 ou des joueurs à fort potentiel. Cela met parfois du temps à se mettre en place, mais je suis sûr qu’ils finiront plus haut que leur classement d’aujourd’hui. Pour nous, ce seront deux bons tests. On veut continuer cette série, notamment à domicile face au PFC. Le coach parle souvent de bonifier les points à l’extérieur. L’important, c’est de gagner devant notre public avec de la consistance dans notre jeu. On parlera ensuite des Verts plus tard, mais ce seront deux belles affiches et on a hâte de les jouer !"

Le calendrier de l'ASSE pour la saison 2023-24

