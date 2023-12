ASSE : un solide favori tient la corde pour l’après Batlles

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Un petit tour et puis s’en va pour l’ASSE en Coupe de France. Drivés par l’intérimaire Laurent Huard, les Verts ont été piteusement éliminés de la compétition hier au 8e tour (0-1) et pourront désormais se focaliser sur le championnat... et la nomination du futur coach.

Dall'Oglio reste favori à l'ASSE

Dans son édition du jour, L’Équipe rappelle que les dirigeants de l’ASSE ont rencontré ce jeudi Olivier Dall’Oglio, qui resterait favori à la succession de Laurent Batlles. Thierry Laurey, qui ne fait pas l’unanimité en interne, et Patrice Garande seraient les deux outsiders pour le poste.

