ASSE : un Stéphanois pure souche fait la leçon à Puel

Si l'AS Saint-Etienne a réalisé une bonne deuxième partie de saison, assurant son maintien dimanche dernier après son succès sur l'OM, elle le doit en partie à l'apport de joueurs expérimentés comme Wahbi Khazri, sorti du placard, ou Pape Cissé, arrivé en prêt de l'Olympiakos en janvier. Ce qui fait dire à Sylvain Armand, né à Saint-Etienne, formé à l'ASSE et désormais coordinateur sportif du LOSC, que le manager stéphanois ne devrait pas oublier les anciens dans son projet jeunes.

"On ne peut pas mettre que des jeunes, il faut un mélange de tout"

"C'est très bien de parler de la formation à Sainté car ça veut dire que c'est un club qui se structure, qui progresse et qui veut faire progresser ses joueurs, a déclaré Armand à France Bleu Saint-Etienne Loire. Bien évidemment, la principale locomotive est l'équipe une. C'est les pros qui vont faire que le club va bien se sentir financièrement ou dans les têtes, un peu partout. Le fait de s'occuper de la formation est quelque chose de très important, Claude Puel a entièrement raison là-dessus."

"Après, bien évidemment, on ne peut pas mettre que des jeunes du centre de formation, il faut un mélange de tout. Nous, à Lille, on a pas mal de jeunes insouciants pas forcément issus de la formation et à côté de ça on a de très bons joueurs expérimentés, l'alchimie prend vraiment forme. Ce que Claude Puel essaye de mettre en route, peut-être que ça n'a pas marché cette année mais ça marchera certainement dans les années futures."

"Sans parler de jeunes de la formation, il y a des joueurs comme Yvan Neyou qui ont été très bons cette saison à Saint-Etienne. Je voudrais aussi féliciter quand même malgré tout un joueur, c'est Wahbi. Je l'ai connu à Rennes, il a beaucoup aidé les Verts en cette fin de saison alors qu'il avait longtemps été mis au placard pour des raisons qui ne me regardent pas. Est-ce que c'est la faute de l'entraîneur, je n'en sais rien, mais aujourd'hui, heureusement qu'il est là pour soulager les Verts en étant décisif."