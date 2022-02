ASSE : un Super Sub force la main à Dupraz avant le PSG

Zapping But! Football Club ASSE : que penser du mercato des Verts

Remplaçant depuis son retour à la compétition, Romain Hamouma avait été décisif à son entrée en jeu contre Montpellier (3-1), avec son but égalisateur d'une superbe frappe en lucarne. Le n°21 avait également joué un rôle important dans la remontada des Verts à Clermont (2-1) avec une passe décisive pour Timothée Kolodziejczak, sur corner.

Cela saute aux yeux : Hamouma apporte beaucoup à ses entrées en jeu. Cela s'est vérifié hier face à Strasbourg (2-2). A son entrée, l'ASSE a été plus inspirée, plus tranchante, plus dangereuse. La question de son retour dans le onze de départ se pose donc forcément à l'heurer d'aller défier le PSG, samedi, au Parc. Si un changement de dispositif n'est pas à exclure, le 3-5-2 de Dupraz n'étant pas vraiment convaincant malgré la série de quatre matches sans défaite, Denis Bouanga pourrait être sacrifié si le Savoyard ne changeait pas de système à Paris.